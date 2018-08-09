В ЦАР нашли телефон и ноутбук одного из убитых российских журналистов - МИД РФ

Власти ЦАР обнаружили ноутбук и телефон одного из убитых российских журналистов, готовится запрос местному оператору сотовой связи о предоставлении информации о звонках и сообщениях с этого аппарата.
"Правоохранительные органы ЦАР продолжают расследование случившегося. Важной уликой для следствия может стать ноутбук, съемный носитель информации, а также мобильный телефон одного из журналистов с российской и центрально-африканской сим-картами. В настоящее время готовится запрос к местному оператору сотовой связи с просьбой предоставить информацию о звонках и сообщениях, которые были сделаны с этого телефона", - сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.
Она рассказала, что 7 августа сотрудники посольства России в ЦАР провели встречу с руководством национальной жандармерии, где местные правоохранители ознакомили российских дипломатов с известными фактами, которые были получены в ходе расследования убийства журналистов.
М.Захарова уточнила, что также жандармерия позволила российским дипломатам переговорить с перевозившим журналистов шофером, который является очевидцем произошедшего.
"Он рассказал, что 28 июля россияне познакомились с ним в одном из кафе Банги и предложили сопровождать их на личном автомобиле в течение 10 суток. На следующий день журналисты предприняли попытку попасть в тренировочный лагерь "Беренга", в котором российские инструкторы обучают центральноафриканских военнослужащих. Но при этом на руках не было удостоверяющих их в качестве журналистов документов и разрешения Министерства обороны ЦАР на посещение военного объекта. В этой связи на данном этапе они получили отказ от охранявших лагерь центральноафриканских солдат", - пояснила М.Захарова.
По словам водителя, отметила М.Захарова, 30 июля около 11 утра журналисты отправились в город Бамбари, расположенный к северу от столицы ЦАР. В городе Дамара - в 70 километрах от Банги - они сделали остановку и в течение полутора часов вели съемку и беседовали с местными жителями. После чего, не объясняя мотивов, журналисты приняли решение отклониться от первоначального маршрута, попросив водителя ехать в город Декоа, уточнила М.Захарова.
"По прибытии в город Сибю, расположенный по пути в Декоа, по времени ориентировочно в 18:30, их машина была остановлена центральноафриканским военным патрулем, который настоятельно рекомендовал не ехать далее и провести ночь в Сибю, поскольку за городом начинается неконтролируемая властями территория. Однако журналисты настояли на своем, ссылаясь на то, что куда-то торопятся. Установлено, что желание ехать дальше и настоятельная рекомендация местных властей этого не делать, вызвали спор. В результате спора все-таки их пропустили", - сказала М.Захарова.
Она добавила, что в отношении самого преступления "водитель в целом повторяет ранее озвученную им версию о нападении неизвестных вооруженных грабителей на дороге в Декоа между 20 и 21 часом".
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