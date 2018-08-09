Союзники США сами будут принимать решения, намерены ли они вводить санкции против России в связи с "делом Скрипаля", заявил в четверг представитель госдепа США.

"Я оставляю зарубежным партнерам право самим определять, будут ли они делать нечто подобное", - сказал он на брифинге.

При этом он напомнил, что власти США получили исчерпывающую информацию от Великобритании в связи с инцидентом с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, и что в Вашингтоне согласились с версией британских экспертов.

По его словам, "нет альтернативного правдоподобного объяснения" инциденту в Солсбери, кроме причастности к нему российской стороны.

Госдеп в среду сообщил, что США готовы ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.