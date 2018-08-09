Союзники США сами будут принимать решения, намерены ли они вводить санкции против России в связи с "делом Скрипаля", заявил в четверг представитель госдепа США.
"Я оставляю зарубежным партнерам право самим определять, будут ли они делать нечто подобное", - сказал он на брифинге.
При этом он напомнил, что власти США получили исчерпывающую информацию от Великобритании в связи с инцидентом с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, и что в Вашингтоне согласились с версией британских экспертов.
По его словам, "нет альтернативного правдоподобного объяснения" инциденту в Солсбери, кроме причастности к нему российской стороны.
Госдеп в среду сообщил, что США готовы ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
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