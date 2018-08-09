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СНГ 09.08.2018 17:19

США оставляют на усмотрение союзников решение, вводить ли санкции против РФ по "делу Скрипаля" - госдеп

Союзники США сами будут принимать решения, намерены ли они вводить санкции против России в связи с "делом Скрипаля", заявил в четверг представитель госдепа США.

"Я оставляю зарубежным партнерам право самим определять, будут ли они делать нечто подобное", - сказал он на брифинге.

При этом он напомнил, что власти США получили исчерпывающую информацию от Великобритании в связи с инцидентом с отравлением в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, и что в Вашингтоне согласились с версией британских экспертов.

По его словам, "нет альтернативного правдоподобного объяснения" инциденту в Солсбери, кроме причастности к нему российской стороны.

Госдеп в среду сообщил, что США готовы ввести новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

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Тэги: США, СОЮЗНИКИ, РОССИЯ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]