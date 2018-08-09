В ЦАР готовы принять российских следователей для расследования убийства журналистов из России - МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Центральноафриканской Республике готовы принять следователей из России и создать им необходимые условия для проведения расследования убийства российских журналистов.
"В ответ на обращение Следственного комитета РФ директор Национальной жандармерии ЦАР подтвердил российскому посольству, что центральноафриканские правоохранительные органы открыты к полному сотрудничеству и взаимодействию с российскими следователями. Готовы принять их в ЦАР и создать необходимые условия для работы, включая обеспечение безопасности и организацию выезда на место преступления", - сообщила М.Захарова на брифинге в четверг.
"Мы фиксируем готовность центральноафриканских властей к самому тесному сотрудничеству с российской стороной в целях выяснения всех обстоятельств произошедшей трагедии. В этой связи выражаем удовлетворение тем, как на данный момент продвигается взаимодействие с центральноафриканской стороной", - подчеркнула она.
Она отметила, что МИД продолжает держать этот вопрос на особом контроле, и по мере поступления информации будет сообщать о ходе следствия во взаимодействии с российскими правоохранительными органами.
31 июля стало известно, что в ЦАР в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях совместно с "Центром управления расследованиями", основанным Михаилом Ходорковским.
СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).
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