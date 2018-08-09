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Дальнее зарубежье 09.08.2018 18:30

В ЦАР готовы принять российских следователей для расследования убийства журналистов из России - МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Центральноафриканской Республике готовы принять следователей из России и создать им необходимые условия для проведения расследования убийства российских журналистов.

"В ответ на обращение Следственного комитета РФ директор Национальной жандармерии ЦАР подтвердил российскому посольству, что центральноафриканские правоохранительные органы открыты к полному сотрудничеству и взаимодействию с российскими следователями. Готовы принять их в ЦАР и создать необходимые условия для работы, включая обеспечение безопасности и организацию выезда на место преступления", - сообщила М.Захарова на брифинге в четверг.

"Мы фиксируем готовность центральноафриканских властей к самому тесному сотрудничеству с российской стороной в целях выяснения всех обстоятельств произошедшей трагедии. В этой связи выражаем удовлетворение тем, как на данный момент продвигается взаимодействие с центральноафриканской стороной", - подчеркнула она.

Она отметила, что МИД продолжает держать этот вопрос на особом контроле, и по мере поступления информации будет сообщать о ходе следствия во взаимодействии с российскими правоохранительными органами.

31 июля стало известно, что в ЦАР в результате нападения неизвестных были убиты российские журналисты Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, которые прибыли в Африку для съемок фильма о частных военных компаниях совместно с "Центром управления расследованиями", основанным Михаилом Ходорковским.

СКР по данному факту возбудил уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).

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Тэги: РОССИЯ, , МИД, ЦАР, СЛЕДОВАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]