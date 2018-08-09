Новые санкции США не будут напрямую направлены против Аэрофлота - госдеп

Санкции, которые США намерены ввести в отношении России в связи с делом Скрипалей в Великобритании, не будут напрямую направлены против российской авиакомпании "Аэрофлот", однако могут затронуть его деятельность в США косвенно, сообщил представитель госдепартамента США.
"Это не будут прямые санкции в отношении "Аэрофлота", - сказал он на брифинге в четверг.
"Эти санкции будут затрагивать статьи экспорта в сфере национальной безопасности в отношении российских государственных компаний. Учитывая, что "Аэрофлот" - российская авиакомпания с государственным участием, и при условии, что кто-то запросит экспортную лицензию на поставки для "Аэрофлота" - санкции могут воспрепятствовать этому. Но это не санкции с прямым эффектом в адрес "Аэрофлота"", - добавили в госдепе США.
Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, возможен ли запрет полетов авиакомпании "Аэрофлот" в США, заявил, что об этом речь на данный момент не идет. "Пока ни о каких запретах речь не идет. Каких-либо официальных заявлений на этот счет мы не слышали", - сказал он.
Ранее сообщалось, что второй пакет санкций США в отношении России может включать приостановку полетов в США авиакомпании "Аэрофлот".
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