Санкции США против Ирана негативно скажутся на режиме нераспространения - МИД РФ

Восстановление США санкций в отношении Ирана будет иметь долгосрочные негативные последствия для глобального режима нераспространения, заявила в четверг на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Однозначно действия американской администрации будут иметь долгосрочные негативные последствия для глобального режима нераспространения, а также дополнительно придадут негативный, дестабилизирующий импульс в контексте ситуации на Ближнем Востоке", - сказала М.Захарова.

"Со своей стороны Россия остается приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий и продолжит руководствоваться положениями резолюции 2231 СБ ООН. Насколько нам известно, такой же линии намерены придерживаться и другие участники СВПД", - отметила представитель МИД РФ.