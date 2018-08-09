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Регион 09.08.2018 19:02

Санкции США против Ирана негативно скажутся на режиме нераспространения - МИД РФ

Восстановление США санкций в отношении Ирана будет иметь долгосрочные негативные последствия для глобального режима нераспространения, заявила в четверг на брифинге в Москве официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Однозначно действия американской администрации будут иметь долгосрочные негативные последствия для глобального режима нераспространения, а также дополнительно придадут негативный, дестабилизирующий импульс в контексте ситуации на Ближнем Востоке", - сказала М.Захарова.

"Со своей стороны Россия остается приверженной Совместному всеобъемлющему плану действий и продолжит руководствоваться положениями резолюции 2231 СБ ООН. Насколько нам известно, такой же линии намерены придерживаться и другие участники СВПД", - отметила представитель МИД РФ.

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Тэги: РОССИЯ, США, ИРАН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]