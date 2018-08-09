Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9726 RUR   0.0259 GBR   2.1881 TRY   0.3185

Цена на нефть

    $/bbl WTI   66.94 Brent   72.28

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 35° Завтра 19° 27° 11 Авг 20° 24° 12 Авг 22° 28°

СНГ 09.08.2018 17:23

Второй блок санкций США в отношении России из-за инцидента в Солсбери может включать понижение уровня дипотношений - госдеп

Второй блок санкций США в отношении России, связанных с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери, может отразиться на дипломатических отношениях между Вашингтоном и Москвой, заявил в четверг высокопоставленный представитель госдепартамента США.

Второй этап санкций США в отношении России "может включить в себя понижение уровня дипотношений или их приостановку", заявил представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.

Он отметил, что, помимо приостановки дипломатических отношений, во второй блок санкций могут входить "такие меры, как запреты на импорт и экспорт, (...) а также различного рода ограничения в сфере авиаперевозок".

Кроме того, представитель Госдепартамента заявил, что в случае введения второго блока санкций "США будут использовать свое влияние, чтобы противостоять финансовому содействию России со стороны каких-либо международных финансовых организаций", а также могут ввести запрет на выдачу кредитов от американских банков.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что США введут новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По информации ведомства, санкции вступят в силу "примерно 22 августа". При этом в сообщении госдепа не уточнялось, какие именно ограничительные меры предусмотрены администрацией США.

С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, САНКЦИИ, ДИПОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


США остаются непредсказуемым участником международных отношений - Песков Слуцкий заявил о возможности применения закона о контрсанкциях в ответ на санкции США в связи с "делом Скрипалей" Введенные США отложенные санкции рассчитаны на подрыв российской экономики - Лукьянов США в конце августа введут новые санкции против РФ в ответ на события в Солсбери - Госдеп Путин на встрече в Хельсинки предложил Трампу программу возможного сокращения вооружений - издание Москва осудила восстановление Вашингтоном односторонних санкций против Тегерана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]