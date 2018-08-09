Второй блок санкций США в отношении России из-за инцидента в Солсбери может включать понижение уровня дипотношений - госдеп

Второй блок санкций США в отношении России, связанных с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери, может отразиться на дипломатических отношениях между Вашингтоном и Москвой, заявил в четверг высокопоставленный представитель госдепартамента США.
Второй этап санкций США в отношении России "может включить в себя понижение уровня дипотношений или их приостановку", заявил представитель госдепа в ходе телефонного брифинга.
Он отметил, что, помимо приостановки дипломатических отношений, во второй блок санкций могут входить "такие меры, как запреты на импорт и экспорт, (...) а также различного рода ограничения в сфере авиаперевозок".
Кроме того, представитель Госдепартамента заявил, что в случае введения второго блока санкций "США будут использовать свое влияние, чтобы противостоять финансовому содействию России со стороны каких-либо международных финансовых организаций", а также могут ввести запрет на выдачу кредитов от американских банков.
Ранее в Госдепартаменте сообщили, что США введут новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По информации ведомства, санкции вступят в силу "примерно 22 августа". При этом в сообщении госдепа не уточнялось, какие именно ограничительные меры предусмотрены администрацией США.
С.Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.
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