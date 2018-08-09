Инцидент с истребителем НАТО в Эстонии создает риски для безопасности в регионе - МИД РФ

Инцидент с ошибочным пуском боевой ракеты самолетом НАТО в Эстонии свидетельствует о рисках для безопасности в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Произошедшее - еще одна наглядная демонстрация того, что действия НАТО, в том числе в Прибалтике, создают дополнительные риски безопасности и отнюдь ее не укрепляют", - сказала М.Захарова на брифинге в Москве.

Она напомнила, что инцидент с ошибочно запущенной натовским самолетом ракетой класса "воздух-воздух" произошел 7 августа в воздушном пространстве Эстонии. "Военная активность НАТО вблизи российских границ под надуманным предлогом защиты от некоей мифической российской угрозы дает нам основания для беспокойства", - добавила М.Захарова.

По ее словам, именно по инициативе альянса спокойный в военном отношении балтийский регион превратился в зону интенсивной учебно-боевой деятельности, чреватой опасными инцидентами.

"Хорошо, что обошлось без жертв, без человеческих жертв и на пути ракеты, например, не оказался пассажирский самолет", - сказала она.

М.Захарова подчеркнула, что произошедшее свидетельствует о необходимости реальных шагов, направленных на деэскалацию напряженности и предотвращения непреднамеренных инцидентов, а не очередных безосновательных обвинений в адрес России.

Истребитель ВВС Испании Eurifighter, входящий в миссию по охране воздушного пространства стран Балтии, в минувший вторник во время тренировочного полета по ошибке выстрелил боевой ракетой класса AMRAAM с радиусом полета до 100 км. Ракета снабжена механизмом самоуничтожения, но военные не исключают, что она могла упасть на землю.