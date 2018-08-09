Турция в пятницу обнародует новую экономическую модель развития, лира дешевеет

Власти Турции объявили о намерении представить новый план экономического развития страны, рассчитывая, таким образом, вернуть доверие инвесторов, пишет газета Financial Times.
Тем временем, курс турецкой лиры к доллару США упал до рекордного минимума, доходности госбумаг резко выросли на фоне обострения конфликта между Анкарой и Вашингтоном. Отсутствие прогресса в переговорах представителей Турции и США, направленных на налаживание отношений между двумя странами после ситуации с американским пастором Эндрю Брансоном, повысило опасения эскалации конфликта, который уже нанес урон турецким активам.
Курс лиры относительно американской валюты в четверг упал до рекордных 5,4487 лиры/$1.
Лира подешевела на 30% относительно доллара США с начала текущего года, потеряв 7,6% за последние шесть сессий.
В четверг турецкий Минфин сообщил, что 10 августа министр финансов Берат Албайрак представит "новую экономическую модель" развития страны.
В заявлении отмечается, что правительство будет стремиться охладить экономику, чтобы ослабить опасения инвесторов, связанные с ее несбалансированным ростом и чрезмерной зависимостью от краткосрочного зарубежного финансирования.
Это сообщение, однако, не смогло поддержать финансовые рынки. Курс лиры, восстановившийся до 5,4040 лиры/$1 до публикации сообщения Минфина, возобновил снижение.
По данным на 17:15 курс составляет 5,4271 лиры/$1.
Рынки высказывают серьезные опасения в отношении противостояния Анкары и Вашингтона. Кроме того, инвесторы не испытывают доверия к экономической политике страны, особенно с учетом того, что Б.Албайрак, недавно назначенный главой Минфина, является зятем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Минфин намерен придерживаться ориентира бюджетного дефицита на уровне менее 2% ВВП в 2018 году, говорится в опубликованном в четверг заявлении. В нем также отмечается, что рост ВВП в 2019 году ожидается на уровне 3-4% - это ниже прогнозировавшихся ранее 5,5% как на текущий, так и на следующий год.
Дефицит счета текущих операций Турции, составивший 5,6% ВВП в прошлом году, в следующем году опустится ниже 4%, в то время как инфляция, находящаяся около 15%, вернется к уровням, выражаемым однозначным числом, "в течение короткого времени", ожидают в Минфине.
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