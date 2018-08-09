Глава МККК охарактеризовал как ужасающий инцидент с гибелью детей в Йемене от авиаудара саудовской коалиции

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер отреагировал на сообщения о гибели пассажиров автобуса, преимущественно детей, в Йемене в результате авиаудара возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалицией, назвав их ужасающими.
"Ужасающие новости поступают из Йемена. Большинству детей, убитых и раненых, было меньше десяти лет", - написал в четверг П.Маурер в своем микроблоге в Твиттере.
Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на МККК и свидетелей на местах, что десятки человек погибли и получили ранения в результате авиаудара в провинции Саада на севере Йемена. Под авиаудар попал автобус, в котором ехали дети.
Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция после появления информации об авиаударе по автобусу с гражданскими лицами обнародовала заявление в защиту своих действий в Йемене.
В заявлении говорится, что этот удар являлся "легитимной военной акцией", предпринятой в ответ на пуск повстанцами-хуситами баллистической ракеты по городу Джизан в Саудовской Аравии. Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, однако падение ее обломков привели к гибели одного человека.
Президент Таджикистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
В Баку считают необходимым усиление и расширение сотрудничества с Пхеньяном
Баку и Москва готовят дорожную карту развития сотрудничества в сфере транспорта – Минтранс РФ
Глава Минсельхоза Азербайджана обсудил с производителями граната проблемы гранатоводства
Азербайджанская продукция будет представлена на ЭКСПО «Китай-Евразия»
Президент Алиев утвердил Госпрограмму обязательной диспансеризации детей в Азербайджане до 2023 года
43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет в Баку с 30 июня по 10 июля 2019 года
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут выиграть путешествие
Руководители «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку обсудили вопросы сотрудничества
Министерство энергетики и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений