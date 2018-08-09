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Дальнее зарубежье 09.08.2018 20:04

Глава МККК охарактеризовал как ужасающий инцидент с гибелью детей в Йемене от авиаудара саудовской коалиции

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер отреагировал на сообщения о гибели пассажиров автобуса, преимущественно детей, в Йемене в результате авиаудара возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалицией, назвав их ужасающими.

"Ужасающие новости поступают из Йемена. Большинству детей, убитых и раненых, было меньше десяти лет", - написал в четверг П.Маурер в своем микроблоге в Твиттере.

Ранее западные СМИ сообщили со ссылкой на МККК и свидетелей на местах, что десятки человек погибли и получили ранения в результате авиаудара в провинции Саада на севере Йемена. Под авиаудар попал автобус, в котором ехали дети.

Возглавляемая Саудовской Аравией арабская коалиция после появления информации об авиаударе по автобусу с гражданскими лицами обнародовала заявление в защиту своих действий в Йемене.

В заявлении говорится, что этот удар являлся "легитимной военной акцией", предпринятой в ответ на пуск повстанцами-хуситами баллистической ракеты по городу Джизан в Саудовской Аравии. Силы ПВО Саудовской Аравии перехватили ракету, однако падение ее обломков привели к гибели одного человека.

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Тэги: ЙЕМЕН, ДЕТИ, ГИБЕЛЬ, МККК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]