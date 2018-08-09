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Дальнее зарубежье 09.08.2018 17:55

Число жертв пожаров в Греции увеличилось до 93 человек, погибшие идентифицированы

По меньшей мере, 93 человека, по последним данным, стали жертвами пожаров, вспыхнувших в конце июля близ Афин, сообщает в четверг греческая газета "Катимерини".

Ранее сообщалось о 90 погибших.

По данным издания, в четверг стало известно о смерти 78-летней женщины, которая скончалась от полученных ожогов. В настоящее время 34 пострадавших все еще остаются в больнице, шестеро из них нуждаются в интенсивном лечении.

Между тем, власти Греции опубликовали списки тех, кто погиб при пожарах. Более половины погибших были старше 60 лет. Кроме того, в списках погибших упоминаются 11 детей, в том числе шестимесячный ребенок, и несколько семей.

Пожары вспыхнули 23 июля в курортном районе Восточная Аттика. Их считают самыми страшными, начиная с 1900 года.

Впоследствии родственники жертв пожаров в Греции подали иски против пожарных, полиции и ряда госчиновников. Министр гражданской обороны Греции Никос Тоскас ушел в отставку из-за критики, которая обрушилась на греческие власти в связи с большим числом жертв пожаров.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, ПОЖАРЫ, ЖЕРТВЫ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]