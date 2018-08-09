Для нормализации между Сирией и Турцией используются переговоры между дипломатами и военными - МИД РФ

Россия предпринимает шаги по нормализации отношений между Турцией и Сирией в рамках глобального урегулирования ситуации, для чего задействуются различные двусторонние и многосторонние форматы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Прекрасно понимая всю сложность ситуации в регионе - и политическую, и военно-политическую, и геополитическую, Россия действительно занимается не столько поиском точек соприкосновения отдельных стран друг с другом, хотя и это тоже входит в повестку, сколько урегулированием ситуации в комплексе, глобально", - сказала М.Захарова на брифинге в Москве.
По ее словам, для этого существуют различные форматы - двусторонние и многосторонние. "Я не могу, конечно, вдаваться в детали переговоров и рассказывать, что конкретно предлагается для урегулирования, но работа такая ведется", - сказала М.Захарова.
Она напомнила, что в ближайшее время состоится визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию, где "тема Сирии, конечно, станет одной из центральных для обсуждения". "Также эта тема была в центре недавней встречи в Сингапуре двух министров. Поэтому задействуются все каналы", - сказала М.Захарова, заметив, что речь идет о переговорах между дипломатами и военными.
Вместе с тем, она подчеркнула, что Турция и Сирия являются независимыми игроками, это независимые государства, у которых есть своя история отношений и которые должны выстраивать свои отношения, в том числе на двусторонней основе.
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