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Дальнее зарубежье 09.08.2018 20:10

Для нормализации между Сирией и Турцией используются переговоры между дипломатами и военными - МИД РФ

Россия предпринимает шаги по нормализации отношений между Турцией и Сирией в рамках глобального урегулирования ситуации, для чего задействуются различные двусторонние и многосторонние форматы, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прекрасно понимая всю сложность ситуации в регионе - и политическую, и военно-политическую, и геополитическую, Россия действительно занимается не столько поиском точек соприкосновения отдельных стран друг с другом, хотя и это тоже входит в повестку, сколько урегулированием ситуации в комплексе, глобально", - сказала М.Захарова на брифинге в Москве.

По ее словам, для этого существуют различные форматы - двусторонние и многосторонние. "Я не могу, конечно, вдаваться в детали переговоров и рассказывать, что конкретно предлагается для урегулирования, но работа такая ведется", - сказала М.Захарова.

Она напомнила, что в ближайшее время состоится визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Турцию, где "тема Сирии, конечно, станет одной из центральных для обсуждения". "Также эта тема была в центре недавней встречи в Сингапуре двух министров. Поэтому задействуются все каналы", - сказала М.Захарова, заметив, что речь идет о переговорах между дипломатами и военными.

Вместе с тем, она подчеркнула, что Турция и Сирия являются независимыми игроками, это независимые государства, у которых есть своя история отношений и которые должны выстраивать свои отношения, в том числе на двусторонней основе.

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, ТУРЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]