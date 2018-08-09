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Бизнес и законодательство 09.08.2018 18:04

Азербайджанская продукция будет представлена на ЭКСПО «Китай-Евразия»

Азербайджанские компании примут участие 30 августа – 1 сентября в шестом ЭКСПО «Китай-Евразия» в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай), сообщает пресс-служба министерства экономики Азербайджана.

Согласно информации, Минэкономики и Azpromo 9 августа провели обсуждения с представителями компаний, входящих в Клуб экспортеров, которые будут представлены на ЭКСПО «Китай-Евразия».

«В ходе встречи было отмечено, что ЭКСПО «Китай-Евразия» имеет значение для азербайджанских компаний с точки зрения изучения возможностей китайского рынка. Проведенные исследования показали, что этот рынок является выгодным для сбыта азербайджанской продукции, в частности, винной, алкогольной и безалкогольной»,- говорится в сообщении.

В ходе встречи также была отмечена значимость расширения экспорта азербайджанской продукции, поощрение бренда «Made in Azerbaijan».

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРОДУКЦИЯ, ЭКСПО, УЧАСТИЕ


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Азербайджанская продукция будет представлена на ЭКСПО «Китай-Евразия»

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]