Азербайджанская продукция будет представлена на ЭКСПО «Китай-Евразия»

Азербайджанские компании примут участие 30 августа – 1 сентября в шестом ЭКСПО «Китай-Евразия» в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай), сообщает пресс-служба министерства экономики Азербайджана.
Согласно информации, Минэкономики и Azpromo 9 августа провели обсуждения с представителями компаний, входящих в Клуб экспортеров, которые будут представлены на ЭКСПО «Китай-Евразия».
«В ходе встречи было отмечено, что ЭКСПО «Китай-Евразия» имеет значение для азербайджанских компаний с точки зрения изучения возможностей китайского рынка. Проведенные исследования показали, что этот рынок является выгодным для сбыта азербайджанской продукции, в частности, винной, алкогольной и безалкогольной»,- говорится в сообщении.
В ходе встречи также была отмечена значимость расширения экспорта азербайджанской продукции, поощрение бренда «Made in Azerbaijan».
Ф.Исазаде
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
В Баку считают необходимым усиление и расширение сотрудничества с Пхеньяном
Минобороны Азербайджана опровергло сообщения о взрыве на позициях подразделений ВС страны в зоне карабахского конфликта
Президент Алиев утвердил Госпрограмму обязательной диспансеризации детей в Азербайджане до 2023 года
43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет в Баку с 30 июня по 10 июля 2019 года
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Эскалация напряженности на границе сектора Газа увеличивает риск масштабной конфронтации - МИД РФ
Хельсинкская комиссия США призвала Белоруссию освободить задержанных журналистов
Санкции США против Ирана негативно скажутся на режиме нераспространения - МИД РФ
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут выиграть путешествие
Руководители «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку обсудили вопросы сотрудничества
Министерство энергетики и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений