Азербайджанская продукция будет представлена на ЭКСПО «Китай-Евразия»

Азербайджанские компании примут участие 30 августа – 1 сентября в шестом ЭКСПО «Китай-Евразия» в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай), сообщает пресс-служба министерства экономики Азербайджана.

Согласно информации, Минэкономики и Azpromo 9 августа провели обсуждения с представителями компаний, входящих в Клуб экспортеров, которые будут представлены на ЭКСПО «Китай-Евразия».

«В ходе встречи было отмечено, что ЭКСПО «Китай-Евразия» имеет значение для азербайджанских компаний с точки зрения изучения возможностей китайского рынка. Проведенные исследования показали, что этот рынок является выгодным для сбыта азербайджанской продукции, в частности, винной, алкогольной и безалкогольной»,- говорится в сообщении.

В ходе встречи также была отмечена значимость расширения экспорта азербайджанской продукции, поощрение бренда «Made in Azerbaijan».

Ф.Исазаде