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АПК 09.08.2018 18:21

Глава Минсельхоза Азербайджана обсудил с производителями граната проблемы гранатоводства

Министр сельского хозяйства Инам Керимов провел встречу с руководством Ассоциации производителей и экспортеров граната.

"Целью проведения встречи являлось обсуждение проблем, с которыми сталкиваются производители и экспортеры граната, подготовка предложений по устранению этих проблем", - отмечается в сообщении Минсельхоза.

И.Керимов на встрече заявил, что Минсельхоз считает важным увеличение объемов производства граната, так как эта продукция обладает высоким экспортным потенциалом.

Председатель Ассоциации Фархад Гарашов, в свою очередь, подчеркнул, что объемы экспорта граната не высоки и это он связал с недостаточно высоким качеством продукции. По его словам, в этой сфере имеется дефицит профессиональных кадров и специалистов, недостаток саженцев, отсутствие нормальной статической базы по объему производства, ощущается нехватка минеральных удобрений.

В связи с этим производители высказали ряд предложений по увеличению садов граната, стимулирования экспорта данной продукции.

А.Азизов

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Тэги: ГРАНАТ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОБЛЕМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]