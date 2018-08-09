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Социум 09.08.2018 18:40

В Азербайджане будут созданы центры DOST

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить из госбюджета министерству труда и соцзащиты населения 2 млн манатов на проведение дополнительных мер по социальной защите населения.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в четверг.

Согласно распоряжению, эти средства будут направлены на обеспечение деятельности Агентства по устойчивому и оперативному соцобеспечению при Минтруда, создание центров "DOST", проведению мероприятий по улучшению качества услуг, оказываемых населению.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана в госбюджете на 2018 год.

А.Азизов

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Тэги: НАСЕЛЕНИЕ, СОЦЗАЩИТА, МЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]