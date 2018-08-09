В Азербайджане будут созданы центры DOST

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить из госбюджета министерству труда и соцзащиты населения 2 млн манатов на проведение дополнительных мер по социальной защите населения.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства в четверг.

Согласно распоряжению, эти средства будут направлены на обеспечение деятельности Агентства по устойчивому и оперативному соцобеспечению при Минтруда, создание центров "DOST", проведению мероприятий по улучшению качества услуг, оказываемых населению.

Средства на эти цели будут выделены из Резервного фонда президента Азербайджана в госбюджете на 2018 год.

А.Азизов