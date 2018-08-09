43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет в Баку с 30 июня по 10 июля 2019 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сформировал оргкомитет для организации и проведения в Баку в 2019 году 43-ей сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в четверг на сайте главы государства.
43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО пройдет в Баку 30 июня – 10 июля 2019 года.
Главой оргкомитета является министр культуры.
В состав оргкомитета также включены руководители и заместители 22 госструктур и госкомпаний Азербайджана.
А.Азизов
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