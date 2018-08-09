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Дальнее зарубежье 09.08.2018 18:50

Жертвами авиаудара саудовской коалиции в Йемене стали 43 человека - СМИ

Авиаудар саудовской коалиции по автобусу на севере Йемена унес жизни как минимум 43 человек, ранения получили 63 человека, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на департамент здравоохранения, находящийся под управлением повстанцев-хуситов.

Среди погибших, отмечает агентство, были дети. Инцидент произошел в йеменской провинции Саада.

В свою очередь Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщает, что в результате удара по автобусу погибли 29 детей младше 15-ти лет, получили ранения 48 человек, среди которых 30 являются детьми.

Коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила, что авиаудар был направлен против повстанцев-хуситов, которые ранее запустили ракету в сторону Саудовской Аравии.

Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на МККК и свидетелей на местах, что десятки человек погибли и получили ранения в результате авиаудара в провинции Саада на севере Йемена.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы Йемена.

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Тэги: ЙЕМЕН, АВИАУДАР, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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