Жертвами авиаудара саудовской коалиции в Йемене стали 43 человека - СМИ

Авиаудар саудовской коалиции по автобусу на севере Йемена унес жизни как минимум 43 человек, ранения получили 63 человека, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на департамент здравоохранения, находящийся под управлением повстанцев-хуситов.

Среди погибших, отмечает агентство, были дети. Инцидент произошел в йеменской провинции Саада.

В свою очередь Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщает, что в результате удара по автобусу погибли 29 детей младше 15-ти лет, получили ранения 48 человек, среди которых 30 являются детьми.

Коалиция под руководством Саудовской Аравии заявила, что авиаудар был направлен против повстанцев-хуситов, которые ранее запустили ракету в сторону Саудовской Аравии.

Ранее западные СМИ сообщали со ссылкой на МККК и свидетелей на местах, что десятки человек погибли и получили ранения в результате авиаудара в провинции Саада на севере Йемена.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Войска йеменского президента Абд Раббо Мансура Хади противостоят повстанцам-хуситам. Арабская коалиция, сформированная в 2015 году под руководством Саудовской Аравии, поддерживает правительственные силы Йемена.