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Дальнее зарубежье 09.08.2018 20:29

Регулятор США обеспокоился принадлежностью офисного здания на Манхэттене китайскому HNA

Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) выразил обеспокоенность фактом того, что китайскому конгломерату HNA принадлежит офисное здание на Манхэттене, расположенное всего в нескольких кварталах от здания Trump Tower, пишет газета The Financial Times.

В HNA сообщили, что проверка, которую проводит CFIUS, касается 21-этажного здания на Третьей авеню 850, долю в котором китайский инвестор приобрел в 2016 году.

Власти США расширяют полномочия CFIUS в плане проверки сделок с участием иностранных компаний в США. В частности, регулятор может блокировать продажу или аренду земли рядом с важными гособъектами, а также инициировать проверки подобных сделок.

При этом CFIUS, главой которого является министр финансов США Стивен Мнучин, редко проверяет уже совершенные сделки.

"Появились особые факторы и обстоятельства, касающиеся местоположения этого объекта собственности, которых не было на момент его покупки нами, что вызвало определенные опасения у регулятора", - заявил представитель HNA.

Он отметил, что китайская компания принимает меры для решения проблемы и "работает в сотрудничестве с регулятором".

Ранее газета New York Post написала, что администрация президента США Дональда Трампа намерена конфисковать долю HNA в этом здании в соответствии с политикой "закручивания гаек" в отношении китайских инвестиций.

Однако HNA называет информацию New York Post "совершенно ошибочной и вводящей в заблуждение".

HNA - конгломерат фирм, занятых в основном в сфере воздушного транспорта (концерн начинался с Hainan Airlines), недвижимости, финансовых услуг, туризма и морских перевозок. Составляющие его фирмы сосредоточены в Китае и в азиатском регионе, но есть некоторая деятельность в Европейском союзе и в США.

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Тэги: США, ЗДАНИЕ, РЕГУЛЯТОР, ПРОВЕРКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]