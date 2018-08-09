Президент Алиев утвердил Госпрограмму обязательной диспансеризации детей в Азербайджане до 2023 года

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил "Госпрограмму обязательной диспансеризации детей на 2018-2022гг".

Текст Госпрограммы опубликован в четверг на сайте главы государства.

Координатором реализации программы назначено Министерство здравоохранения, которое ежегодно должно предоставлять президенту Азербайджана информацию о ходе ее реализации.

А.Азизов