Экс-президент Ирана Ахмадинежад призвал Рухани уйти в отставку с поста главы государства

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал нынешнего главу Исламской Республики Хасана Рухани уйти в отставку, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
"Продолжение вашего присутствия (на посту президента Ирана) - это ущерб стране", - заявил он в видеообращении, распространенном в его канале в Telegram.
М.Ахмадинежад также добавил, что гражданам Ирана не следует доверять президенту.
Он занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 годы. Х.Рухани возглавил страну после него, в 2017 году его переизбрали на второй срок.
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