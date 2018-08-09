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Регион 09.08.2018 19:46

Экс-президент Ирана Ахмадинежад призвал Рухани уйти в отставку с поста главы государства

Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад призвал нынешнего главу Исламской Республики Хасана Рухани уйти в отставку, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Продолжение вашего присутствия (на посту президента Ирана) - это ущерб стране", - заявил он в видеообращении, распространенном в его канале в Telegram.

М.Ахмадинежад также добавил, что гражданам Ирана не следует доверять президенту.

Он занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 годы. Х.Рухани возглавил страну после него, в 2017 году его переизбрали на второй срок.

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Тэги: ИРАН, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]