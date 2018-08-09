Порошенко обещает осенью предложить поправки к Конституции о членстве Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении внести на рассмотрение Верховной Рады в начале нового политического сезона поправки в Конституцию относительно намерений о вступлении страны в Евросоюз и НАТО.
"Изменения в Конституцию в части закрепления наших амбиций о вступлении Украины в ЕС и НАТО давно назрели. Мною подготовлены поправки в Основной закон, которые я подам на рассмотрение украинского парламента с началом нового политического сезона", - написал П.Порошенко в четверг в Facebook.
П.Порошенко при этом выразил уверенность, что есть возможность собрать в Раде 300 необходимых голосов за принятие соответствующего решения.
"Никому не позволю подвергнуть ревизии европейскую и евроатлантическую стратегии Украины под влиянием различных внешних и внутренних обстоятельств. Нужно также избавиться от продиктованных Кремлем подзабытых конституционных основ для временного пребывания российского флота на нашей территории. У меня есть свой ответ и предложение на это", - написал президент, добавив, что конституционные изменения - это "прививка от тех, кто все еще думает петлять", поэтому соответствующие нормы должны быть прямо зафиксированы в Конституции Украины.
В июне П.Порошенко выразил надежду, что Верховная Рада поддержит его инициативу закрепить в Конституции курса страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Он обещал, что в ближайшее время подаст в Верховную Раду поправки в Конституцию по закреплению вступления Украины в Евросоюз и в НАТО.
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