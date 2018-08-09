Глава Минобороны Израиля обещает сделать все необходимое, чтобы остановить пуски ракет из сектора Газа

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман пообещал предпринять все необходимые меры, что остановить ракетные обстрелы из сектора Газа по территории Израиля, пишет в четверг "Таймс оф Исраэл".

"Мы сделаем все необходимое", - заявил он в разговоре с мэром Сдерота Алоном Давиди и с представителями региональных советов, граничащих с сектором Газа.

По данным израильских военных, за двое суток по южным территориям Израиля было выпущено более 180 ракет и мин с территории сектора Газа.