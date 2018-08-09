Военно-космические силы позволит США доминировать в космосе и противостоять угрозам со стороны РФ и КНР, полагают в Вашингтоне

Военно-космические силы, над созданием которых работают США, позволят стране доминировать в космосе и противостоять растущим угрозам, исходящим от России и Китая, заявил в четверг вице-президент США Майк Пенс.
"Настало время создать военно-космические силы", - сказал он в ходе выступления в Арлингтоне (штат Вирджиния).
М.Пенс пояснил, что на такой шаг США идут в ситуации, когда "другие страны бросают вызов США в космосе". В частности, по его словам, это делают Москва и Пекин.
"Нам нужно доминировать в космосе, и мы этого добьемся", - предупредил М.Пенс.
Среди потенциальных угроз для американских спутников вице-президент назвал технологии, в частности, лазеры, способные глушить сигналы спутников или вообще уничтожать их. Также он отметил, что РФ и КНР "серьезно инвестируют в создание гиперзвуковых ракет" и напомнил, что на прошлой неделе в Пекине объявили об успешном испытании такой ракеты.
19 июля пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США находятся на начальной стадии создания военно-космических сил.
"Президент (США Дональд Трамп - ИФ) дал поручение министерству обороны США начать этот процесс. Мы находимся на начальной стадии этого процесса. Мы будем работать с министерством обороны и соответствующими сторонами, чтобы это осуществить", - сказала С.Сандерс журналистам.
Ранее Д.Трамп, выступая в Национальном космическом совете США, заявил, что отдал распоряжение приступить к формированию военно-космических сил США как нового рода войск.
"Крайне важно, что я здесь для того, чтобы дать поручение министерству обороны немедленно начать процесс, необходимый для создания военно-космических сил в качестве шестого вида вооруженных сил. Это значимое заявление", - сказал американский президент.
Кроме этого, он указал на необходимость сохранить лидерство США в космосе и не допустить превосходства там России и Китая.
"Мы не хотим, чтобы Китай, Россия и другие страны опережали нас", - сказал он, отметив, что США всегда лидировали в сфере космических технологий.
Он также пообещал вновь отправить американскую экспедицию на Луну - впервые с 1972 года - и обеспечить долговременное присутствие США на спутнике Земли, что также окажет благотворное влияние на экономику.
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