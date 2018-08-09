Рост ВВП США ускорится до 3% в 2018 году, но затем будет ослабевать - эксперты

Экономисты повышают прогнозы роста американского ВВП на 2018 год, однако споры США с их торговыми партнерами, ослабление влияния бюджетного стимулирования, а также повышение процентных ставок, по их мнению, не позволяют рассчитывать на долгое сохранение высоких темпов подъема.

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, предполагает, что темпы роста ВВП США в текущем году достигнут 3%. Месяцем ранее средний прогноз рынка составлял 2,9%, годом ранее - 2,4%.

Как сообщалось, американский ВВП увеличился на 4,1% во втором квартале этого года - максимальными темпами с 2014 года, в первом квартале подъем составил 2,2%.

Безработица в США к середине следующего года, согласно консенсус-прогнозу аналитиков, снизится до 3,6%, что станет минимальным уровнем почти за 50 лет.

Поддержку американской экономике оказывают высокие потребительские расходы и бизнес-инвестиции, что в значительной мере связано с влиянием недавней налоговой реформы.

"Последствия сокращения налогов и роста госрасходов будут подпитывать экономику еще примерно 12 месяцев, - отмечает главный экономист Economic Outlook Group Бернар Баумоль. - Однако после этого, по моему мнению, начнут появляться тучи, которые станут сигналом близкой рецессии".

Другие эксперты также предупреждают о вероятном ухудшении ситуации, когда влияние налоговой реформы начнет сходить на нет. Кроме того, они ожидают, что американская экономика со временем начнет ощущать на себе последствия взаимного повышения пошлин США и их торговыми партнерами.

Компании, которые были воодушевлены налоговой реформой, возможно, начнут откладывать наем сотрудников и инвестиции перед лицом неопределенности в торговой сфере, полагают экономисты.

Консенсус-прогноз аналитиков на 2019 год предусматривает рост американского ВВП на 2,4%, и этот прогноз практически не меняется в последние месяцы.

К 2020 году экономический подъем в США замедлится до 1,8% (предыдущий прогноз - 2%), ожидают эксперты.

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает на устойчивый подъем экономики темпами в 3%, однако, например, Федрезерв ожидает замедления роста после 2018 года.

Инфляция в США останется выше 2% до конца 2020 года, прогнозируют эксперты. Это потребует от Федрезерва дальнейшего подъема ставки, уровень которой к концу следующего года, по их оценкам, составит около 3%.