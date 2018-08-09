Президент Таджикистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в четверг вечером с официальным визитом в Азербайджан, сообщают азербайджанские официальные СМИ.
Как сообщалось ранее, Э.Рахмон 10 августа проведет переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
В рамках визита планируется подписать ряд новых документов о таджикско-азербайджанском сотрудничестве.
Договорно-правовая база сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном закреплена свыше 30 соглашениями о сотрудничестве в торгово-экономической, банковской, налоговой, культурной и инвестиционной сферах.
А.Азизов
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