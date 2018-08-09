Президент Таджикистана прибыл с официальным визитом в Азербайджан

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в четверг вечером с официальным визитом в Азербайджан, сообщают азербайджанские официальные СМИ.

Как сообщалось ранее, Э.Рахмон 10 августа проведет переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

В рамках визита планируется подписать ряд новых документов о таджикско-азербайджанском сотрудничестве.

Договорно-правовая база сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном закреплена свыше 30 соглашениями о сотрудничестве в торгово-экономической, банковской, налоговой, культурной и инвестиционной сферах.

А.Азизов