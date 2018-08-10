Медведев сравнил изменение пенсионной системы с горьким лекарством

Премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что изменение пенсионной системы, направленное на повышение пенсионного возраста, является болезненной, но необходимой мерой и предположил, что на финальной стадии обсуждения этой меры президент РФ также выскажет свое мнение.
"Это, действительно, сейчас самый сложный вопрос, который вызывает большие дискуссии в обществе. Такие рода изменения в пенсионном законодательстве, даже если человек хочет работать, большинство людей не радуют изменения. Как справедливо заметил Владимир Владимирович Путин, это никого не радует и среди членов правительства", - сказал Д.Медведев в ходе встречи с работниками Кроноцкого заповедника.
Но, как подчеркнул премьер, "есть решения, которые по разным причинам необходимы". "Это как горькое лекарство. Человек не хочет его пить, но понимает, что, если он это лекарство не выпьет, все может закончиться гораздо хуже. Также и эти изменения", - заметил он.
По словам Д.Медведева, эта необходимость "связана с тем, что пенсионная система находится в весьма непростом положении". Он напомнил, что в период ее формирования на одного пенсионера приходилось четыре с небольшим работающим человека, что было связано с небольшой продолжительностью жизни, а сегодня это соотношение уже почти один к одному.
"С точки зрения развития страны это хорошо, люди живут дольше. Но с точки зрения бюджетной системы, это большие риски, потому что в какой-то момент эту систему просто может разорвать, несмотря на то, что мы ее датируем дотацией и можем переводить определенные деньги из резервов", - подчеркнул глава правительства.
Д.Медведев также обратил внимание на то, что "предложения, которые подготовило правительство, сформулированы таким образом, чтобы был определенный период, в течение которого происходит переход к новому пенсионному возрасту". "Этот период, как нам представляется, достаточно разумный", - добавил он.
Д.Медведев подчеркнул также, что "прошло только первое чтение (законопроекта), идут экспертные обсуждения, парламент еще будет смотреть этот законопроект во втором и третьем чтениях". "Свое слово, по всей вероятности, скажет и президент страны", - сказал премьер.
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