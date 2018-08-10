Президенты Азербайджана и Таджикистана провели переговоры тет-а-тет

Президенты Азербайджана и Таджикистана Ильхам Алиев и Эмомали Рахмон провели в пятницу в Баку переговоры в формате тет-а-тет, сообщает сайт азербайджанского лидера.

Э.Рахмон в четверг прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В рамках визита планируется подписать ряд новых документов о таджикско-азербайджанском сотрудничестве.

Договорно-правовая база сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном закреплена свыше 30 соглашениями о сотрудничестве в торгово-экономической, банковской, налоговой, культурной и инвестиционной сферах.

А.Азизов