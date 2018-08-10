Президенты Азербайджана и Таджикистана провели переговоры тет-а-тет

Президенты Азербайджана и Таджикистана Ильхам Алиев и Эмомали Рахмон провели в пятницу в Баку переговоры в формате тет-а-тет, сообщает сайт азербайджанского лидера.
Э.Рахмон в четверг прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
В рамках визита планируется подписать ряд новых документов о таджикско-азербайджанском сотрудничестве.
Договорно-правовая база сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном закреплена свыше 30 соглашениями о сотрудничестве в торгово-экономической, банковской, налоговой, культурной и инвестиционной сферах.
А.Азизов
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