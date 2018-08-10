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Внешняя политика 10.08.2018 09:03

Президенты Азербайджана и Таджикистана провели переговоры тет-а-тет

Президенты Азербайджана и Таджикистана Ильхам Алиев и Эмомали Рахмон провели в пятницу в Баку переговоры в формате тет-а-тет, сообщает сайт азербайджанского лидера.

Э.Рахмон в четверг прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

В рамках визита планируется подписать ряд новых документов о таджикско-азербайджанском сотрудничестве.

Договорно-правовая база сотрудничества между Таджикистаном и Азербайджаном закреплена свыше 30 соглашениями о сотрудничестве в торгово-экономической, банковской, налоговой, культурной и инвестиционной сферах.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТАДЖКИСТАН, ПРЕЗИДЕНТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]