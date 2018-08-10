Нефть дорожает, но может завершить в минусе 6-ю неделю подряд, Brent - $72,15 за баррель

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются в ходе азиатских торгов в пятницу после двух дней снижения на фоне негативных настроений, вызванных торговыми трениями между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:08 подорожали на $0,08 (0,11%) - до $72,15 за баррель. На торгах в предыдущий день их цена уменьшилась на $0,21 (0,29%) и составляла на закрытие $72,07 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на сентябрь утром в пятницу выросли на $0,01 (0,01%) - до $66,82 за баррель. По итогам прошлой сессии их цена опустилась на $0,13 (0,19%), завершив торги на отметке $66,81 за баррель.

"Хотя введение США полных санкций против Ирана ожидается только после ноября, неопределенность с поставками может сохраняться в течение некоторого времени. Импортные пошлины Китая на американские нефтепродукты - хотя и не на саму нефть - могут привести к сокращению импорта из Америки", - отмечают аналитики ANZ.

С начала текущей недели контракты на WTI подешевели на 2,4%. Таким образом, они могут завершить "в минусе" шестую неделю подряд, чего не происходило уже три года (с августа 2015 года), отмечает агентство Bloomberg.

Цена Brent на этой неделе опустилась на 1,5%.

Котировки сентябрьского контракта на нефть на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) снизились на 0,3% и составляют 517,6 юаня за баррель. С прошлой пятницы они увеличились на 0,9%, завершая подъемом четвертую неделю подряд.