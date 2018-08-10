Место и время встречи руководителей КНДР и Южной Кореи могут быть изменены

Место и время третьей встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына будут согласовываться, в достигнутые ранее договоренности о проведении саммита осенью текущего года в Пхеньяне могут быть внесены изменения, сообщил представитель главы южнокорейского государства журналистам.
"Пхеньян будет рассматриваться как место встречи в соответствии с совместным заявлением (предыдущего саммита - ИФ), но я не считаю, что встреча может пройти именно и только в Пхеньяне, и не могу сказать, что это место встречи определено без возможности внесения изменений", - сказал чиновник на брифинге в пятницу.
Он отметил, что вопрос о месте и времени встречи будет обсуждаться на переговорах сторон 13 августа.
Представители Южной Кореи и КНДР проведут в понедельник, 13 августа, переговоры на высоком уровне, посвященные проведению нового двустороннего саммита. Местом переговоров избран населенный пункт Пханмунджом в демилитаризованной зоне.
Также стороны обсудят выполнение договоренностей, выработанных по итогам предыдущего саммита.
Южнокорейскую делегацию на переговорах возглавит министр по делам объединения Чо Мён Гюн.
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