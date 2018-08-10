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Дальнее зарубежье 10.08.2018 10:03

Место и время встречи руководителей КНДР и Южной Кореи могут быть изменены

Место и время третьей встречи президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына будут согласовываться, в достигнутые ранее договоренности о проведении саммита осенью текущего года в Пхеньяне могут быть внесены изменения, сообщил представитель главы южнокорейского государства журналистам.

"Пхеньян будет рассматриваться как место встречи в соответствии с совместным заявлением (предыдущего саммита - ИФ), но я не считаю, что встреча может пройти именно и только в Пхеньяне, и не могу сказать, что это место встречи определено без возможности внесения изменений", - сказал чиновник на брифинге в пятницу.

Он отметил, что вопрос о месте и времени встречи будет обсуждаться на переговорах сторон 13 августа.

Представители Южной Кореи и КНДР проведут в понедельник, 13 августа, переговоры на высоком уровне, посвященные проведению нового двустороннего саммита. Местом переговоров избран населенный пункт Пханмунджом в демилитаризованной зоне.

Также стороны обсудят выполнение договоренностей, выработанных по итогам предыдущего саммита.

Южнокорейскую делегацию на переговорах возглавит министр по делам объединения Чо Мён Гюн.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ЛИДЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]