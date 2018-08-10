Манат подорожал к евро и рублю, стабилен к доллару

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 10 августа сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 10 августа ЦБА установил на уровне 1,958 манат/1EUR (9 августа - 1,9726 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 10 августа установил 0,0255 манат/1RUB (9 августа - 0,0259 манат/1RUB).

А.Азизов