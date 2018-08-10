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ТЭК 10.08.2018 09:43

Азербайджан в июле сократил добычу нефти до 773 тыс. б/с - Минэнерго

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в июле 2018 года составил 773 тыс. баррелей, отмечается в сообщении министерства энергетики республики.

"Ежесуточный объем добычи нефти в июне в Азербайджане составил 773 тыс. баррелей, из которых 728 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 45 тыс. баррелей - на конденсат", - отмечается в информации.

Минэнерго подчеркивает, что Азербайджан в июле соблюдал обязательства по снижению добычи нефти, взятые в рамках договоренностей ОПЕК+.

Согласно договоренностям, Азербайджан обязался снизить суточную добычу нефти на 35 тыс. баррелей, тем самым поддерживая ее на уровне не выше 834 тыс. баррелей в сутки. В 2017 году среднесуточная добыча нефти по республике составила 781,9 тыс. баррелей.

В январе 2018 года в Азербайджане суточная добыча нефти составляла 814,6 тыс., феврале - 806 тыс. баррелей, марте - 794 тыс. баррелей, апреле -785,7 тыс. баррелей, мае - 801 тыс. баррелей, июне – 792 тыс. баррелей.

В Минэнерго также сообщили, что ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в июле 2018 года составил 591 тыс. баррелей, 45 тыс. баррелей конденсата и 28,8 тыс. баррелей нефтепродуктов.

Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизили объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.

А.Азизов

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Тэги: ОПЕК, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, НЕФТЬ


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