Азербайджан в июле сократил добычу нефти до 773 тыс. б/с - Минэнерго

Суточный объем добычи нефти в Азербайджане в июле 2018 года составил 773 тыс. баррелей, отмечается в сообщении министерства энергетики республики.
"Ежесуточный объем добычи нефти в июне в Азербайджане составил 773 тыс. баррелей, из которых 728 тыс. баррелей пришлось на сырую нефть, 45 тыс. баррелей - на конденсат", - отмечается в информации.
Минэнерго подчеркивает, что Азербайджан в июле соблюдал обязательства по снижению добычи нефти, взятые в рамках договоренностей ОПЕК+.
Согласно договоренностям, Азербайджан обязался снизить суточную добычу нефти на 35 тыс. баррелей, тем самым поддерживая ее на уровне не выше 834 тыс. баррелей в сутки. В 2017 году среднесуточная добыча нефти по республике составила 781,9 тыс. баррелей.
В январе 2018 года в Азербайджане суточная добыча нефти составляла 814,6 тыс., феврале - 806 тыс. баррелей, марте - 794 тыс. баррелей, апреле -785,7 тыс. баррелей, мае - 801 тыс. баррелей, июне – 792 тыс. баррелей.
В Минэнерго также сообщили, что ежесуточный объем экспорта сырой нефти из Азербайджана в июле 2018 года составил 591 тыс. баррелей, 45 тыс. баррелей конденсата и 28,8 тыс. баррелей нефтепродуктов.
Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизили объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки.
А.Азизов
Президент Алиев отмечает наличие благоприятных условий для развития азербайджано-таджикских отношений
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Президенты Азербайджана и Таджикистана провели переговоры тет-а-тет
Samsung представила флагманский смартфон Galaxy Note9
Минтруда Азербайджана закупило у Азермаш автомобили на 2 млн манатов
Президент Алиев утвердил Госпрограмму обязательной диспансеризации детей в Азербайджане до 2023 года
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
В штате Теннесси впервые с 2009 года привели в исполнение смертный приговор
Миссия ООН провела патрулирование в зоне у Голанских высот в Сирии без российских военных полицейских
Заседание рабочей группы по Конвенции о правовом статусе Каспия проходит в казахстанском Актау
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Клиенты ВТБ (Азербайджан) могут выиграть путешествие
Руководители «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку обсудили вопросы сотрудничества
Министерство энергетики и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений