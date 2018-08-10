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Дальнее зарубежье 10.08.2018 10:15

Глава Минобороны США с 12 августа совершит турне по странам Латинской Америки - Пентагон

Министр обороны США Джеймс Мэттис 12 августа посетит Бразилию, с которой начнется поездка главы Пентагона по странам Латинской Америки, говорится в сообщении военного ведомства Соединенных Штатов.

Затем министр посетит Аргентину, Чили и Колумбию.

"Белый дом объявил 2018 год "Годом Америк", и визиты министра продемонстрируют тесные связи по линии обороны с Бразилией, Аргентиной, Чили и Колумбией", - говорится в сообщении Минобороны США, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

"Эти отношения имеют решающее значение для сотрудничества, процветания и безопасности Западного полушария", - отмечается в сообщении.

В воскресенье в Бразилии Дж.Мэттис встретится с высшим политическим и военным руководством страны, а также выступит в военной академии.

В Аргентине и Чили глава Пентагона обсудит с военными руководителями вопросы, представляющие взаимный интерес. В Колумбии министр обороны США планирует познакомиться с членами нового кабинета министров, отмечается в сообщении.

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Тэги: США, ЛАТАМЕРИКА, МЭТТИС, ПОЕЗДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]