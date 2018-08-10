Глава Минобороны США с 12 августа совершит турне по странам Латинской Америки - Пентагон

Министр обороны США Джеймс Мэттис 12 августа посетит Бразилию, с которой начнется поездка главы Пентагона по странам Латинской Америки, говорится в сообщении военного ведомства Соединенных Штатов.
Затем министр посетит Аргентину, Чили и Колумбию.
"Белый дом объявил 2018 год "Годом Америк", и визиты министра продемонстрируют тесные связи по линии обороны с Бразилией, Аргентиной, Чили и Колумбией", - говорится в сообщении Минобороны США, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.
"Эти отношения имеют решающее значение для сотрудничества, процветания и безопасности Западного полушария", - отмечается в сообщении.
В воскресенье в Бразилии Дж.Мэттис встретится с высшим политическим и военным руководством страны, а также выступит в военной академии.
В Аргентине и Чили глава Пентагона обсудит с военными руководителями вопросы, представляющие взаимный интерес. В Колумбии министр обороны США планирует познакомиться с членами нового кабинета министров, отмечается в сообщении.
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