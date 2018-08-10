Штурм столицы афганской провинции Ганзи предприняли боевики движения "Талибан, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местные власти.

Они сообщают о массированных перестрелках в различных районах города, начавшихся утром в пятницу.

Как заявил представитель минобороны страны Мохаммад Радманиш, армия помогла силам правопорядка провинции отбить атаки, в настоящее время город находится под контролем правительственных сил. Девять сотрудников полиции и военнослужащих ранены в боестолкновениях с радикалами.

В то же врем, как сообщает агентство, представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил, что ряд районов города захвачен, имеются многочисленные убитые. Со стороны "Талиан" погибли три боевика, восемь получили ранения.