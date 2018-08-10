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Дальнее зарубежье 10.08.2018 09:56

Боевики движения "Талибан" предприняли штурм столицы провинции - СМИ

Штурм столицы афганской провинции Ганзи предприняли боевики движения "Талибан, сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на местные власти.

Они сообщают о массированных перестрелках в различных районах города, начавшихся утром в пятницу.

Как заявил представитель минобороны страны Мохаммад Радманиш, армия помогла силам правопорядка провинции отбить атаки, в настоящее время город находится под контролем правительственных сил. Девять сотрудников полиции и военнослужащих ранены в боестолкновениях с радикалами.

В то же врем, как сообщает агентство, представитель талибов Забихулла Муджахид сообщил, что ряд районов города захвачен, имеются многочисленные убитые. Со стороны "Талиан" погибли три боевика, восемь получили ранения.

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Тэги: АФГАНИСТАН, БОЕВИКИ, ГОРОД, ШТУРМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]