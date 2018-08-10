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Дальнее зарубежье 10.08.2018 09:56

Около 20 человек пострадали при нанесении Израилем удара по зданию в секторе Газа после договоренности о перемирии

По меньшей мере, 18 палестинцев получили ранения при нанесении Израилем удара по зданию в секторе Газа, которое полностью уничтожено, сообщили СМИ с места событий.

Удар был нанесен в ответ на ракетный пуск из сектора вглубь израильской территории, отмечается в сообщениях.

По информации СМИ, перед этим между боевиками движения ХАМАС и Израилем было достигнуто соглашение о временном прекращении боевых действий друг против друга после серьезного обострения обстановки в районе сектора Газа и активного обмена ракетными ударами.

Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта и ООН, отмечают СМИ

Тем не менее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после заседания кабинета заявил, что дал указание своим военным "продолжить жесткие действия против террористических элементов".

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, ИЗРАИЛЬ, УДАР, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]