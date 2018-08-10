Около 20 человек пострадали при нанесении Израилем удара по зданию в секторе Газа после договоренности о перемирии

По меньшей мере, 18 палестинцев получили ранения при нанесении Израилем удара по зданию в секторе Газа, которое полностью уничтожено, сообщили СМИ с места событий.

Удар был нанесен в ответ на ракетный пуск из сектора вглубь израильской территории, отмечается в сообщениях.

По информации СМИ, перед этим между боевиками движения ХАМАС и Израилем было достигнуто соглашение о временном прекращении боевых действий друг против друга после серьезного обострения обстановки в районе сектора Газа и активного обмена ракетными ударами.

Договоренность о перемирии была достигнута при посредничестве Египта и ООН, отмечают СМИ

Тем не менее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после заседания кабинета заявил, что дал указание своим военным "продолжить жесткие действия против террористических элементов".