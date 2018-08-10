Минтруда Азербайджана закупило у Азермаш автомобили на 2 млн манатов

Министерство труда и социальной защите населения приобрело у завода "Азермаш" легковые автомобили на сумму 1 млн 999,2 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минтруда.

«Автозавод «Азермаш» стал поставщиком автомобилей для Минтруда, которые предназначены для инвалидов», - отметили в ведомстве.

Ранее со ссылкой на директора завода Эмина Ахундова сообщалось, что «Азермаш» в 2018 году планирует производство 1,5 тыс. единиц автомобилей. При этом ежемесячно в текущем году завод будет выпускать 160 автомобилей, в том числе 60 - под маркой «Khazar» LD и 100 - «Khazar» SD.

Стоимость автомобиля «Khazar» LD составит 18 тыс. манатов, «Khazar» SD – 16 тыс. манатов.

Все производимые на заводе автомобили соответствуют стандартам Евро-5.

Официальное открытие завода "Азермаш" состоялось в конце марта 2018 года. Учредителями завода являются иранская Iran Khodro и азербайджанская AzEuroCar. Завод действует в Нефтчалинском промышленном квартале.

Инвестиции в создания предприятия на первом этапе составили $15 млн.

А.Азизов