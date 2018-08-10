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Инфраструктура и тендеры 10.08.2018 10:48

Azerpoct отбирает подрядчиков по ремонту зданий трех почтовых отделений в Баку

ООО «Azerpoct» министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана отбирает подрядчиков для ремонта зданий почтовых отделений №1, №22 и №33 в Баку, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера и включает три лота (по каждому почтовому отделению в отдельности).

Работы по каждому лоту должны быть выполнены в течение 90 дней.

Стоимость участия в каждом лоте- 150 манатов.

Главными критериями оценки тендерных предложений станут: наличие лицензии на выполнение строительно-ремонтных работ, гарантия на выполнение ремонта в короткие сроки и наличие соответствующего опыта.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 21 сентября. Тендерная процедура состоится 24 сентября.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZERPOCT, ПОДРЯДЧИК, ОТБОР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]