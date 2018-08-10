Azerpoct отбирает подрядчиков по ремонту зданий трех почтовых отделений в Баку

ООО «Azerpoct» министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана отбирает подрядчиков для ремонта зданий почтовых отделений №1, №22 и №33 в Баку, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера и включает три лота (по каждому почтовому отделению в отдельности).

Работы по каждому лоту должны быть выполнены в течение 90 дней.

Стоимость участия в каждом лоте- 150 манатов.

Главными критериями оценки тендерных предложений станут: наличие лицензии на выполнение строительно-ремонтных работ, гарантия на выполнение ремонта в короткие сроки и наличие соответствующего опыта.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 21 сентября. Тендерная процедура состоится 24 сентября.

Н.Аббасова