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Регион 10.08.2018 10:54

Заседание рабочей группы по Конвенции о правовом статусе Каспия проходит в казахстанском Актау

Заместители министров иностранных дел прикаспийских государств проводят в казахстанском Актау заседание специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспия, сообщили в министерстве иностранных дел Казахстана.

"Заседание Специальной рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на уровне заместителей министров иностранных дел прикаспийских государств", - говорится на странице МИД Казахстана в Twitter под публикацией фотографии с заседания.

11 августа в Актау состоится встреча министров иностранных дел пяти стран Каспийского региона.

12 августа здесь же пройдет пятый саммит глав прикаспийских государств. По приглашению лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева на саммит прибудут президенты Азербайджана, Ирана, России и Туркменистана Ильхам Алиев, Хасан Рухани, Владимир Путин и Гурбангулы Бердымухамедов.

Итоговым документом саммита, как ожидается, станет Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой велась на протяжении более 20 лет.

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Тэги: КАЗАХСТАН, КАСПИЙ, КОНВЕНЦИЯ, ЗАСЕДАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]