Президент Алиев отмечает наличие благоприятных условий для развития азербайджано-таджикских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает наличие благоприятных предпосылок для наращивания сотрудничества, включая торгово-экономического, с Таджикистаном.
"Уважаемый, Эмомали Шарифович. Я очень рад вашему визиту в Азербайджан, который, уверен, послужит укреплению наших отношений. Мы сегодня обсудим важные вопросы двусторонней повестки, вопросы регионального сотрудничества", - сказал И.Алиев в пятницу в Баку на встрече с президентом Таджикистана в формате тет-а-тет.
И.Алиев отметил, что предстоит много сделать для дальнейшего сближения двух стран.
"В преддверии визита стороны провели активную работу, обсудили вопросы развития торгово-экономических отношений, транспортной инфраструктуры. Есть хорошие предпосылки для наращивания сотрудничества. Сегодня мы это, конечно же, обязательно обсудим", - отметил он.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в свою очередь, подчеркнул, что Душанбе придает важное значение многостороннему сотрудничеству с Баку. "Уверен, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс нашим взаимным отношениям", - добавил он.
А.Азизов
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