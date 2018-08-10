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Внешняя политика 10.08.2018 11:00

Президент Алиев отмечает наличие благоприятных условий для развития азербайджано-таджикских отношений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев отмечает наличие благоприятных предпосылок для наращивания сотрудничества, включая торгово-экономического, с Таджикистаном.

"Уважаемый, Эмомали Шарифович. Я очень рад вашему визиту в Азербайджан, который, уверен, послужит укреплению наших отношений. Мы сегодня обсудим важные вопросы двусторонней повестки, вопросы регионального сотрудничества", - сказал И.Алиев в пятницу в Баку на встрече с президентом Таджикистана в формате тет-а-тет.

И.Алиев отметил, что предстоит много сделать для дальнейшего сближения двух стран.

"В преддверии визита стороны провели активную работу, обсудили вопросы развития торгово-экономических отношений, транспортной инфраструктуры. Есть хорошие предпосылки для наращивания сотрудничества. Сегодня мы это, конечно же, обязательно обсудим", - отметил он.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в свою очередь, подчеркнул, что Душанбе придает важное значение многостороннему сотрудничеству с Баку. "Уверен, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс нашим взаимным отношениям", - добавил он.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТАДЖИКИСТАН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]