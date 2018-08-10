В штате Теннесси впервые с 2009 года привели в исполнение смертный приговор

Смертная казнь применена в ночь на пятницу в американском штате Теннесси впервые почти за десять лет, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
В тюрьме строгого режима в Нэшвилле был казнен 59-летний Билли Рэй Ирик, обвиненный в изнасиловании и убийстве семилетней девочки в 1986 году.
Смертельная инъекция была ему введена примерно в 19:45 по местному времени (около 2 часов ночи по Москве).
"Я просто хочу сказать, что очень сожалею, это все", - были последние слова заключенного.
Это первый случай приведения в исполнение смертного приговора в штате Теннесси с декабря 2009 года. Тогда был казнен Сесил Джонсон, приговоренный к смертной казни за убийство трех человек при ограблении магазина в 1980 году.
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