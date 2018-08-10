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Это интересно 10.08.2018 11:18

Samsung представила флагманский смартфон Galaxy Note9

Южнокорейская компания Samsung Electronics представила флагманский смартфон Galaxy Note9, отличительными особенностями которого являются высокая производительность, продолжительный срок работы без подзарядки, новое электронное перо S Pen и "умная" камера.

Диагональ экрана нового телефона составляет 6,4 дюйма (более 16 см), разрешение - 2960 на 1440 пикселей.

Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 4000 мАч, что на 21% превышает показатель предыдущего флагмана Galaxy Note8. Это позволяет не заряжать его в течение дня.

При фотосъемке на Galaxy Note9 можно настраивать значение диафрагмы и делать автоматическую коррекцию снимков в зависимости от категории изображения. Функция распознавания дефектов сообщает пользователю, если на фото что-то не так. Уведомление появится, если изображение размыто, человек на фото моргнул, а также в случае, если запачкан объектив камеры или снимок получился засвеченным.

К телефону прилагается стилус S Pen, который дает возможность удаленного управления устройством, в том числе в режиме камеры. Также разработчики отмечают, что новая версия стилуса лучше адаптирована для письма и рисования.

"Этот смартфон разработан с учетом того уровня производительности, мощности и вычислительных способностей, который необходим продвинутым пользователям", - заявил глава подразделения мобильных устройств Samsung Electronics Донг Джинг Ко в ходе презентации.

В России Galaxy Note9 поступит в продажу 31 августа и будет доступен в трех цветах (черный, индиго, медь). Рекомендованная розничная цена смартфона составит 69,99 тыс. рублей за версию со 128 Гб встроенной памяти и 6 Гб оперативной памяти, а также 89,99 тыс. рублей за версию с 512 Гб встроенной памяти и 8 Гб оперативной памяти. Оба варианта имеют разъем под MicroSD до 512 Гб.

Кроме того, Samsung объявила о запуске носимых устройств Samsung Galaxy Watch, которые являются логическим продолжением линейки Galaxy Gear. Усовершенствованный аккумулятор "умных часов" обеспечивает работу более 80 часов без подзарядки. Благодаря этому, а также поддержке LTE (доступно в более чем 15 странах у более 30 операторов связи), пользователи не привязаны к своему смартфону. В то же время пользователь Galaxy Watch получает доступ к другим своим устройствам и может легко ими управлять, например, включить свет или телевизор.

Samsung Electronics Co. Ltd. - один из крупнейших мировых производителей телевизоров, смартфонов, носимых устройств, планшетов, камер, бытовой техники, медицинских устройств, сетевых систем, полупроводников и светодиодных решений. Офисы компании расположены в 79 странах, с 1991 года она работает на российском рынке. Завод, выпускающий потребительскую технику Samsung, расположен в Калужской области.

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Тэги: КОРЕЯ, SAMSUNG, СМАРТФОН, ПРЕМЬЕРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]