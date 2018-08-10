В антикоррупционном бюро Украины анализирует информацию об участии Манафорта в избирательной кампании Порошенко

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) анализирует информацию об участии американского политтехнолога Пола Манафорта в избирательной кампании кандидата в президенты Украины Петра Порошенко в 2014 году, заявил директор бюро Артем Сытник.

На брифинге в пятницу в Киеве он напомнил, что когда появились материалы так называемой "амбарной книги" Партии регионов, там фигурировала фамилия П.Манафорта, о чем НАБУ сообщило в свое время.

"Следствием этого для меня лично стали два иска о признании моих действий незаконными и уголовное дело о вмешательстве в выборы президента США, хотя приоритетом тогда для нас были действующие чиновники, подследственные антикоррупционному бюро", - отметил А.Сытник.

При этом А.Сытник добавил, что иски ещё не рассмотрены, а относительно продвижения дела о его вмешательстве в выборы ему не известно.

По словам директора НАБУ, действия П.Манафорта формально не подследственны НАБУ, но "та информация, которая сейчас обнародована, не была ранее известна". "Это свежая информация, поэтому мы ее анализируем... при наличии оснований будем предпринимать действия", - заверил он.

А.Сытник напомнил, что расследованием дела "амбарной книги" занимается генеральная прокуратура Украины.

Ранее СМИ сообщили, что первый свидетель по делу П.Манафорта Тед Девайн рассказал на заседании суда 31 июля, что бывший партнер П.Манафорта Ричард Гейтс предлагал ему работать на П.Порошенко. В свою очередь, Р.Гейтс сказал в суде, что П.Манафорт помогал П.Порошенко во время предвыборной кампании в 2014 году.

Народный депутат Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорь Грынив, который в 2014 году был заместителем руководителя избирательного штаба будущего президента, заявил, что П.Манафорт предлагал свои услуги команде кандидата в президенты П.Порошенко.

"Встречался ли я с Манафортом в 2014 году? Да, встречался. Было ли от него предложение, что он бы хотел работать в кампании (избирательной кампании - ИФ)? Да, было... Сколько длилась встреча? Условно три часа. И на этом все закончилось", - рассказал И.Грынив агентству "Интерфакс-Украина".

Отвечая на уточняющий вопрос, получил ли П.Манафорт отказ на свои предложения, И.Грынив сказал: "Да, отказались".

Говоря о причинах отказа в услугах американского политтехнолога, депутат добавил: "Кого-то обидеть не хочу, но не принято было предложение... А во-вторых, давайте все-таки четко понимать, что это было неприемлемо".

В отношении П.Манафорта возбуждены два дела, которые рассматриваются в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния, США) и в окружном суде столичного округа Коламбия.

П.Манафорта, в частности, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более $30 млн в период работы лоббистом на украинскую партию регионов и бывшего президента Украины Виктора Януковича, которые он отмывал через офшоры. Сторона обвинения настаивает на том, что в 2006 году доход П.Манафорта составлял миллионы долларов, которые он получал от правительства Украины и украинских олигархов. Деньги были направлены П.Манафорту для того, чтобы он поддерживал В.Януковича. После того, как экс-глава Украины в 2014 году покинул страну, доход П.Манафорта резко упал, отмечала британская газета "Гардиан".

Западные СМИ сообщили, что П.Манафорт может быть приговорен к длительному лишению свободы в том случае, если его признают виновным по всем предъявленным пунктам обвинения. Обвинения в адрес П.Манафорта были выдвинуты в рамках расследования спецпрокурора Р.Мюллера, посвященного возможному вмешательству России в американские выборы в 2016 году.