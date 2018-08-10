Афганцы при поддержке ВВС США отбили атаку талибов на столицу провинции Газни

Афганским силовикам удалось отбить нападение боевиков группировки "Талибан" на город Газни - столицу одноименной провинции в 75 км к юго-западу от Кабула, сообщает американский телеканал Си-Би-Эс Ньюс.

Операция прошла при поддержке беспилотников и вертолетов ВВС США.

По данным телеканала, боевикам до этого удалось скрытно пробраться в город, где в ночь на пятницу они атаковали представителей служб безопасности. В результате нападения убиты 14 полицейских, еще 20 сотрудников силовых структур получили ранения.

В одной из больниц сообщили о ранениях по меньшей мере двух мирных жителей, однако точное число пострадавших неизвестно, так как въезд и выезд из города, подвергшегося нападению, пока закрыт.

Отмечается, что по разным данным, убиты от 39 до 100 боевиков.

Также сообщается, что накануне в результате столкновения с талибами в провинции Герат на западе Афганистана погибли шесть полицейских.