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Дальнее зарубежье 10.08.2018 14:45

Афганцы при поддержке ВВС США отбили атаку талибов на столицу провинции Газни

Афганским силовикам удалось отбить нападение боевиков группировки "Талибан" на город Газни - столицу одноименной провинции в 75 км к юго-западу от Кабула, сообщает американский телеканал Си-Би-Эс Ньюс.

Операция прошла при поддержке беспилотников и вертолетов ВВС США.

По данным телеканала, боевикам до этого удалось скрытно пробраться в город, где в ночь на пятницу они атаковали представителей служб безопасности. В результате нападения убиты 14 полицейских, еще 20 сотрудников силовых структур получили ранения.

В одной из больниц сообщили о ранениях по меньшей мере двух мирных жителей, однако точное число пострадавших неизвестно, так как въезд и выезд из города, подвергшегося нападению, пока закрыт.

Отмечается, что по разным данным, убиты от 39 до 100 боевиков.

Также сообщается, что накануне в результате столкновения с талибами в провинции Герат на западе Афганистана погибли шесть полицейских.

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Тэги: АФГАНИСТАН, США, "ТАЛИБАН", ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]