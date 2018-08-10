Российского бизнесмена пытались взорвать в Бишкеке - СМИ

В центре Бишкека во дворе жилого дома произошел взрыв, в пятницу сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУВД Бишкека.
По данным источника агентства в правоохранительных органах, было совершено покушение на бизнесмена, гражданина России Александра Гайдукова. В 2016 году на предпринимателя уже покушались практически на том же месте, в тот раз в него стреляли.
Как рассказали в пресс-службе ГУВД, звонок в милицию поступил в 11:28 (8:28 мск), жильцы дома, находящего на пересечении улиц Исанова и Рыскулова, сообщили в милицию о нескольких громких хлопках. После звонка на место выехала следственно-оперативная группа.
Других деталей в ГУВД не сообщили, заявив, что "детали происшествия будут после завершения работы следователей и экспертов"
Между тем источник рассказал агентству, что "основной версией произошедшего является покушение на бизнесмена в связи с его профессиональной деятельностью, но конечной целью была не ликвидация предпринимателя, а скорее всего его устрашение".
По данным местных СМИ, А.Гайдуков является учредителем нескольких компаний в Киргизии. Директором одной из них является бывший руководитель Госкомитета по делам обороны Киргизии Марат Кенжисариев, который в бытность замглавы Минобороны республики (2009-2014 годы) курировал международное сотрудничество, в том числе вопросы поставок вооружений из России.
"Мощность взрывного устройства была не большой, самодельное взрывное устройство было заложено в кустах рядом у входа в офис бизнесмена и сработало когда А.Гайдуков и его партнеры поднимались по ступенькам здания", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что при взрыве никто не пострадал, кроме А.Гайдукова, который получил мелкие осколочные ранения и был госпитализирован. "Состоянию его здоровья ничего не угрожает", - подчеркнул он.
В российском посольстве в Киргизии сообщили "Интерфаксу", что никто не обращался в дипмиссию в связи со взрывом.
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