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СНГ 10.08.2018 15:17

Российского бизнесмена пытались взорвать в Бишкеке - СМИ

В центре Бишкека во дворе жилого дома произошел взрыв, в пятницу сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, было совершено покушение на бизнесмена, гражданина России Александра Гайдукова. В 2016 году на предпринимателя уже покушались практически на том же месте, в тот раз в него стреляли.

Как рассказали в пресс-службе ГУВД, звонок в милицию поступил в 11:28 (8:28 мск), жильцы дома, находящего на пересечении улиц Исанова и Рыскулова, сообщили в милицию о нескольких громких хлопках. После звонка на место выехала следственно-оперативная группа.

Других деталей в ГУВД не сообщили, заявив, что "детали происшествия будут после завершения работы следователей и экспертов"

Между тем источник рассказал агентству, что "основной версией произошедшего является покушение на бизнесмена в связи с его профессиональной деятельностью, но конечной целью была не ликвидация предпринимателя, а скорее всего его устрашение".

По данным местных СМИ, А.Гайдуков является учредителем нескольких компаний в Киргизии. Директором одной из них является бывший руководитель Госкомитета по делам обороны Киргизии Марат Кенжисариев, который в бытность замглавы Минобороны республики (2009-2014 годы) курировал международное сотрудничество, в том числе вопросы поставок вооружений из России.

"Мощность взрывного устройства была не большой, самодельное взрывное устройство было заложено в кустах рядом у входа в офис бизнесмена и сработало когда А.Гайдуков и его партнеры поднимались по ступенькам здания", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что при взрыве никто не пострадал, кроме А.Гайдукова, который получил мелкие осколочные ранения и был госпитализирован. "Состоянию его здоровья ничего не угрожает", - подчеркнул он.

В российском посольстве в Киргизии сообщили "Интерфаксу", что никто не обращался в дипмиссию в связи со взрывом.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, БИЗНЕСМЕН, ПОКУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]