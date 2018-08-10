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Дальнее зарубежье 10.08.2018 15:29

В Еврокомиссии не комментируют ситуацию в отношениях Афин и Москвы

В Еврокомиссии внимательно следят за проявившейся напряженностью в отношениях Греции и России, заявил официальный представитель ЕК Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

"Речь идет, разумеется, о вопросе двусторонних отношений между государством-членом ЕС и третьей страной. Как обычно, мы это не комментируем", - сказал он в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Мы осознаем значение хорошего качества отношений между членом Европейского союза и одной из наших соседних стран. Но других комментариев не будет", - отметил пресс-секретарь.

11 июля Греция обвинила Россию в попытках подрыва ее национальной безопасности и объявила о выдворении двух российских дипломатов и запрете на въезд еще двух российских дипломатических работников.

Москва отвергла эти обвинения и заявила о том, что эти шаги не останутся без ответа.

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Тэги: ЕС, ГРЕЦИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]