Красный Крест предупреждает об угрозе нехватки продовольствия в КНДР из-за засухи

Аномально жаркая погода, установившаяся в КНДР, рискует вызвать в стране очередной продовольственный кризис и угрожает здоровью прежде всего детей и пожилых людей, предупреждает Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

С начала июля в КНДР не было дождей, а температура воздуха составляет в среднем 39 градусов по Цельсию. Дождь ожидают только в середине августа, и любая угроза продовольственной безопасности будет иметь серьезные последствия для и без того уязвимого населения, говорится в распространенном в пятницу пресс-релизе гуманитарной организации.

"Нынешнюю ситуацию пока нельзя классифицировать как засуху, но рис, кукуруза и другие посевы гибнут на полях, что чревато катастрофическими последствиями для населения", - приводятся в сообщении слова представителя Федерации в Пхеньяне Джозефа Муйямбо.

"Мы не можем и не должны допустить, чтобы ситуация в стране переросла в полноценный продовольственный кризис", - подчеркнул он.

"Больше всего будут страдать дети в возрасте до пяти лет, - сказал представитель Федерации. - Высока угроза от жары и для пожилых людей".

В сообщении отмечается, что "еще до нынешнего кризиса свыше 10 млн человек, то есть 40% населения КНДР, нуждались в гуманитарной помощи".

"Эта вызывающая озабоченность ситуация усугубляется международными санкциями, которые затрудняют доставку в страну гумпомощи и ее распределение среди отчаянно нуждающихся", - отмечается в пресс-релизе.