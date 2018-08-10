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Внешняя политика 10.08.2018 15:11

МИДы Азербайджана и Таджикистана подписали программу сотрудничества на 2019-2020 года

Азербайджан и Таджикистан подписали 12 документов для расширения двустороннего сотрудничества.

Документы были подписаны в пятницу в Баку в рамках визита официального президента Таджикистана Эмамоли Рахмона в Азербайджан.

В частности, стороны подписали совместное заявление президентов Азербайджана и Таджикистана.

Кроме этого, подписан Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) и Госкомитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом Таджикистана.

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) и Государственное унитарное предприятие (ГУП) «ТАЛКО» подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам нефтяного кокса.

ГУП «ТАЛКО» также подписало меморандум о взаимопонимании с ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация".

Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) и Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана подписали соглашение о подготовке пограничников для ГКНБ в Академии ГПС; правительства Азербайджана и Таджикистана - соглашение "О ветеринарном сотрудничестве и о сотрудничестве в области промышленности и новых технологий".

Кроме этого, сторонами подписаны: Протокол "О ежегодном распределении квот в сфере образования"; соглашение "О сотрудничестве между Минэкономики Азербайджана и министерством экономического развития и торговли Таджикистана", О сотрудничестве между органами прокуратуры; межправительственное соглашение "О сотрудничестве в сфере промышленности и новых технологий"; Меморандум "О взаимопонимании по сотрудничеству между ОАО «Телерадиовещание Азербайджана» и Комитетом по телевидению и радиовещанию при правительстве Таджикистана".

Кроме того, внешнеполитические ведомства Азербайджана и Таджикистана подписали Программу сотрудничества на 2019-2020 годы.

Н.Аббасова

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Тэги: ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]