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Дальнее зарубежье 10.08.2018 16:17

План по созданию космических войск в США может не получить поддержки в Конгрессе - СМИ

Для реализации плана Пентагона по созданию отдельного рода космических войск, озвученного вице-президентом Майком Пенсом, потребуется потратить время, чтобы добиться поддержки в Конгрессе, сообщает американское издание Defence One.

"Необходимо заручиться поддержкой Конгресса, чтобы создать космические силы США наравне с армией, ВМС, военно-воздушными силами и т.д. И этот вопрос еще далек от решения", - пишет издание.

В сообщении отмечается, что, несмотря на активную поддержку проекта в палате представителей, ключевые фигуры в сенате считают, что это только усложнит бюрократические процедуры.

Против создания отдельного - космического - рода войск выступал ранее и глава минобороны США Джим Мэттис, который отмечал, что это может значительно усложнить проведение космических операций.

Накануне М.Пенс объявил, что США планируют к 2020 году создать космические войска как отдельный род войск, что позволит стране доминировать в космосе и противостоять растущим угрозам, исходящим от России и Китая.

"Нам нужно доминировать в космосе, и мы этого добьемся", - заявил М.Пенс, выступая в Арлингтоне (штат Виргиния).

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Тэги: США, КОСМОС, ВОЙСКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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