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Внешняя политика 10.08.2018 15:35

Алиев принял в Баку главу комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Нуньеса

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в пятницу в Баку председателя специального постоянного комитета по разведке палаты представителей Конгресса США Девина Нуньеса (Devin Gerald Nunes).

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, США, КОНГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]