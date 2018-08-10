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Дальнее зарубежье 10.08.2018 16:28

Виновные в атаке на автобус и гибели детей в Йемене должны понести ответственность - МИД РФ

МИД РФ призывает тщательно расследовать и привлечь к ответственности виновных в атаке с воздуха на гражданский автобус в Йемене, приведшей к гибели большого числа людей, включая детей.

"Согласно поступающей информации, утром 9 августа в северо-западной провинции страны Саада атаке с воздуха подвергся гражданский автобус. Сообщается как минимум о 50 убитых и 77 раненых, большинство из которых составляют дети и подростки", - говорится в распространенном в пятницу сообщении Департамента информации и печати МИД РФ.

Несколькими днями ранее, 2 августа, говорится в сообщении, жертвами аналогичного удара по рыбному рынку и госпиталю в г. Ходейда стали десятки человек из числа мирного населения.

"В связи с этими трагическими инцидентами акцентируем необходимость проведения тщательного и всестороннего расследования. Виновные в гибели и ранении ни в чем не повинных людей должны быть привлечены к ответственности", - подчеркивается в комментарии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ЙЕМЕН, АТАКА, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]