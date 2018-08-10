Виновные в атаке на автобус и гибели детей в Йемене должны понести ответственность - МИД РФ

МИД РФ призывает тщательно расследовать и привлечь к ответственности виновных в атаке с воздуха на гражданский автобус в Йемене, приведшей к гибели большого числа людей, включая детей.

"Согласно поступающей информации, утром 9 августа в северо-западной провинции страны Саада атаке с воздуха подвергся гражданский автобус. Сообщается как минимум о 50 убитых и 77 раненых, большинство из которых составляют дети и подростки", - говорится в распространенном в пятницу сообщении Департамента информации и печати МИД РФ.

Несколькими днями ранее, 2 августа, говорится в сообщении, жертвами аналогичного удара по рыбному рынку и госпиталю в г. Ходейда стали десятки человек из числа мирного населения.

"В связи с этими трагическими инцидентами акцентируем необходимость проведения тщательного и всестороннего расследования. Виновные в гибели и ранении ни в чем не повинных людей должны быть привлечены к ответственности", - подчеркивается в комментарии.