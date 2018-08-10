Стрельба произошла на востоке Канады, есть жертвы

Не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады, сообщает в пятницу местное полицейское управление.
"Инцидент привел к гибели четырех человек", - говорится в "Твиттере" местной полиции.
Стрельба произошла в одном из жилых районов города Фредериктон. Стражи порядка рекомендуют местным жителям не выходить на улицу и оставаться в помещениях.
"Людям рекомендуется избегать района происшествия и ради своей безопасности оставаться дома с закрытыми дверями ", - отмечается в "Твиттере".
На место уже прибыли полицейские и спасатели, а также кареты скорой помощи.
В настоящий момент полицейская операция продолжается.
О других деталях происшествия не сообщается.
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